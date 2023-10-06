6 октября, 03:03

В Москве ожидаются дождь и до плюс 11 градусов

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Облачная погода и дождь ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 9 до плюс 11 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 0 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 8 до плюс 13 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов, местами гололедица.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. 

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