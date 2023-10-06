В Музее транспорта Москвы восстановили автобус "Икарус-180"

Увидеть первую в СССР массовую "гармошку" можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции музея

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Работы по восстановлению одного из сохранившихся автобусов "Икарус-180" завершили специалисты Музея транспорта Москвы, экспонат станет частью постоянной выставки в гараже Константина Мельникова в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Музей транспорта Москвы завершил большой блок работ по восстановлению одного из трех сохранившихся в мире автобусов "Икарус-180". Увидеть первую в СССР массовую "гармошку" можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции музея, а в 2024 году она станет частью постоянной экспозиции в здании бывшего гаража для грузовых машин на Новорязанской, 27", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что автобус выпускался на венгерском заводе "Икарус" с 1966 по 1973 год. В Москве он появился в 1968 году и сразу поразил пассажиров своей вместительностью - официальная вместимость составляла до 180 человек.

"В конце 2024 года в гараже Константина Мельникова откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Здесь будет выставлен городской транспорт разных эпох: от конки до современных вагонов метро. Посетители смогут увидеть легендарные машины, оставившие свой след в истории столицы, и уникальную технику, которая сохранилась в единственном экземпляре или ограниченном количестве", процитировали в материале заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В свою очередь директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко добавила, что "Икарус-180" из коллекции музея представляет собой собирательный образ этой модели ведь он собран из кузовов разных машин. "Найти оригинальные детали этого автобуса задача не самая простая сейчас, и была такой уже в 1990-х. Поэтому когда в 1995 году коллеги на СВАРЗе восстановили его до ходового состояния, они использовали агрегаты, детали интерьера и экстерьера от более современной "двухсотой" серии". Затем он стал частью коллекции Музея городского пассажирского транспорта и участвовал в парадах. Спустя более 20 лет работы экспонат требовал ремонта. Реставраторы музея восстановили каркас кузова: заменили силовые элементы и обшивку бортов, "вернули к жизни" неисправные механизмы и восстановили исторический облик колесных арок. Сейчас мы продолжаем работать над поиском аутентичных деталей интерьера и экстерьера", привели в материале ее слова.

Музей транспорта Москвы насчитывает более 250 экземпляров автотехники. Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города.