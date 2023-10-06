Запуск движения обеспечит новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют запустить движение на обновленной Окской улице до конца осени. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В развитии дорожной инфраструктуры столицы уделяем внимание не только масштабным проектам, но и формированию транспортной сети районного и межрайонного уровня. Так, завершили строительно-монтажные работы в Юго-Восточном административном округе по соединению двух участков Окской улицы. <...> Движение по ней планируется запустить до конца осени", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, работы по соединению участков завершены досрочно. Запуск движения обеспечит новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями, также это позволит перераспределить транспортные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской.

"Благодаря открытию Окской улицы на карте города появится поперечная транспортная связь на участке от Волгоградского до Рязанского проспектов и ощутимо улучшится транспортная доступность районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, Вешняки и Выхино-Жулебино", - цитирует пресс-служба Загрутдинова.

Всего в рамках проекта предусмотрено строительство 2,4 км дорог, а также переустройство 1,5 км железнодорожных путей ОАО "РЖД".