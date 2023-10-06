"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет с 30 октября

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на лайнерах Airbus A330

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет с 30 октября, полеты будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" с 30 октября впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. <…> В осенне-зимнем сезонном расписании вылеты Аэрофлота на Пхукет из Екатеринбурга (Кольцово) запланированы по понедельникам и четвергам. Обратный вылет - по понедельникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Пхукет станет второй точкой в Таиланде, куда авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. "Ожидается, что оба тайских направления будут пользоваться большим спросом у жителей региона, которые смогут экономить время в пути, путешествуя без пересадок в Москве", - отметили в компании.