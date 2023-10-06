Петербург впервые запустит прямые рейсы на Пхукет с 29 октября

Полеты будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Airbus A330

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из аэропорта Пулково на Пхукет с 29 октября, полеты будут совершаться дважды в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Аэрофлот с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга на Пхукет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рейсы из аэропорта Пулково на известный курорт Таиланда будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Airbus A330. Полеты на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы - по вторникам и пятницам.

Ранее аэропорт Пулково сообщал о возобновлении рейсов "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Таким образом, в сезон осенних и зимних отпусков и каникул жители Северо-Западного федерального округа смогут путешествовать к популярным местам пляжного отдыха без пересадок в Москве.