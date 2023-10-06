Власти Москвы составили портрет туриста с деловыми целями

По словам председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова, деловыми туристами оказываются граждане РФ в возрасте 35-45 лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Большая часть туристов, приехавших в Москву с деловыми целями, это россияне средних лет, сообщил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов журналистам на международной конференции по деловому туризму Meet Global MICE Congress.

"Деловые туристы в Москве сейчас - это в подавляющем большинстве граждане Российской Федерации, которые приезжают из наиболее крупных промышленных регионов, а также Санкт-Петербурга и юга РФ. Средний возраст 35-45 лет, по полу почти в равной доле 49-51%, мужчин чуть больше", - сказал Козлов.

Он отметил, что за полгода текущего года около 2 млн туристов посетили Москву в деловых целях, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Таким образом, деловой туризм - это единственный сегмент в структуре всего турпотока, который не только восстановился до уровня доковидных показателей, но и превзошел их.

"Восстановилась ли Москва после пандемии - да. Уже сейчас мы имеем статистику, что за полгода Москву посетили 2 млн туристов, которые заявили, что они приезжают в Москву с деловыми целями, это уже на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А учитывая, что средний чек делового туриста выше в 1,5-2 раза, чем у обычного туриста, это не может не радовать, потому что за счет доходов в том числе делового туризма у нас строится и социальная инфраструктура, и дороги, и так далее", - добавил он.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что свыше 15,5 млн путешественников посетили столицу России с января по август 2023 года, это на 10% больше, чем за первые три квартала 2022 года.