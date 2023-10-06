В ВОЗ сообщили, что лихорадка денге распространится в Европе и США уже в этом десятилетии

Главный научный сотрудник организации Джереми Фаррар считает, что это произойдет на фоне потепления климата, которое создает благоприятные условия для размножения комаров - переносчиков инфекции

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Лихорадка денге распространится на юге США, в Южной Европе и некоторых ранее не охваченных ею районов Африки до конца текущего десятилетия. Это произойдет на фоне потепления климата, которое создает благоприятные условия для размножения комаров - переносчиков инфекции, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.

"Нам нужно подготовить страны к тому, как они будут справляться с дополнительной нагрузкой [на систему здравоохранения], которая возникнет <…> в будущем во многих, очень многих крупных городах", - заявил специалист в интервью агентству Reuters. По его словам, лихорадка денге может распространиться и стать эндемичной в некоторых частях Соединенных Штатов, Европы и Африки - во всех регионах, где уже наблюдалась некоторая ограниченная локальная передача инфекции.

Как отмечает агентство, лихорадка денге уже давно является важной проблемой для большинства стран Азии и Латинской Америки, ежегодно от заболевания умирают около 20 тыс. человек. Однако с 2000 года показатели заболеваемости во всем мире выросли в восемь раз. В 2022 году количество только официально зарегистрированных случаев достигло 4,2 млн, при этом множество случаев заболевания органы здравоохранения не фиксируют, так как лихорадка часто протекает бессимптомно. Помимо изменения климата, к основным факторам распространения инфекции относят возросшую мобильность населения и активизировавшийся процесс урбанизации. Сейчас одну из самых крупных вспышек денге переживает Бангладеш, где от лихорадки погибли уже более 1 тыс. человек, указывает Reuters.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы болезнь стала быстро распространяющейся во всех регионах. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно, но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно приводить к потенциально смертельным осложнениям.