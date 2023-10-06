В центре "Машук" в Пятигорске прошли обучение 200 учителей из новых регионов

Обучение организовало Общество "Знание"

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Учителей из новых регионов познакомили с отечественными педагогическими практиками в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе общества "Знание".

"200 учителей из ЛНР, ДНР и Запорожской области приехали в Пятигорск, чтобы перенять опыт российских школ и углубить взаимодействие с молодежными и просветительскими организациями страны. Обучение организовало Общество "Знание" в Центре знаний "Машук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам представили возможности российской экосистемы образования и молодежной политики. Через нее учителя могут задействовать партнеров для решения своих воспитательных задач: вовлекать детей в общественно-активную деятельность, объяснять ключевые аспекты жизни человека в современной России, прививать традиционные духовно-нравственные ценности.

По данным пресс-службы, педагоги участвовали в проектных сессиях, направленных на формирование образа "учителя будущего". Эксперты отметили, что такой учитель применяет творческие и игровые практики на уроках, наставляет учеников в разных сферах жизни, а не только дает предметную подготовку.

В 2022 году учителя русского языка и истории из новых регионов стали участниками первой образовательной смены "Машука". С тех пор Центр знаний обучил сотни представителей новых регионов, способствуя их всесторонней интеграции в российское государство. Центр знаний "Машук" - совместный образовательный проект Российского общества "Знание" и Росмолодежи.