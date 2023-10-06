Суд Петербурга оштрафовал блогера Белоцерковскую за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составила 35 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 35 тыс. рублей блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иностранным агентом) за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности и финансировании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Веронику Белоцерковскую за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Суд назначил наказание в виде штрафа в 35 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На заседание Белоцерковская не явилась. В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к девяти годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях.

Белоцерковская - автор популярных кулинарных книг, предприниматель, блогер. Является издателем журнала "Собака.ru" и владелицей кулинарной школы на юге Франции. По данным следствия, которые оглашались на уголовном процессе, проживает она также во Франции.