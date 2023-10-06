Власти Москвы заявили, что технологии помогут развитию делового туризма в столице

Председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов отметил, что инфраструктурно, технологически, платформенно город готов для введения любого типа технологий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Внедрение технологических инноваций позволит Москве сохранить высокий уровень привлекательности для деловых туристов, сообщил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов на международной конференции Meet Global MICE Congress.

"Мы должны предусмотреть, какие технологии будут через 10 лет - квантовая механика, возможно, перемещение на беспилотных управляемых средствах типа такси, которые скоро будут распространены у коллег в Дубае. Инфраструктурно, технологически, платформенно город готов для введения любого типа технологий, здесь есть отдельный центр компетенций - Московский инновационный кластер, который апробирует, экспериментирует, "приземляет" технологии на площадки города. Уверен, что с таким системным подходом город всегда останется на острие тех изменений, которые будут идти в любых секторах экономики. Наша промышленность растет, внедряются новые технологии, и это тянет за собой и проведение деловых мероприятий, конгрессов", - сказал Козлов.

По его словам, также одна из глобальных целей - сделать город открытым к запросам, которые идут от организаторов мероприятий. И Москомтуризм принимает во внимание запросы, идущие от корпоративных клиентов, журналистов из деловых изданий, работников креативной индустрии. "В Москве есть все что нужно, чтобы удовлетворить потребность делового туризма. Это по меньшей мере более 30 площадок, которые готовы одновременно 40 тыс. человек привлечь для крупных мероприятий. Мы сформировали внутри Мостуризма центр компетенций, который является "консьержем" для деловых мероприятий, открывая неочевидные места для их организации", - добавил Козлов.

Ранее сообщалось, что число деловых туристов за первые полгода текущего года в Москве составило около 2 млн человек, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 10%.