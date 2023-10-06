Большинство жителей Ростова поддержали переименование города в Ростов Великий

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что закон не обязывает для переименования города проводить опрос граждан, но изучение общественного мнения поставило точку в многолетней дискуссии о необходимости переименования Ростова

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Жители Ростова (Ярославская область) поддержали переименование города в Ростов Великий, по итогам опроса за новое название высказались почти 14 тыс. горожан. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, его слова приводит пресс-служба областного правительства.

"1 октября закончен сбор голосов по вопросу переименования Ростова в Ростов Великий, подведены его итоги. Всего собрано 13 922 подписи жителей города, это 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Из них 13 854 человека выразили поддержку смене названия, 68 человек не согласны с инициативой", - сказал Евраев.

Он поблагодарил тех, кто нашел время принять участие в опросе, а также выразил признательность ростовским общественникам, организовавшим голосование. Губернатор подчеркнул, что закон не обязывает для переименования города проводить опрос граждан, но изучение общественного мнения поставило точку в многолетней дискуссии о необходимости переименования Ростова.

"Подавляющее большинство опрошенных высказались за смену названия. Это значит, что люди видят позитивные перемены, верят в величие родного города", - подчеркнул глава региона.

В настоящее время оргкомитет, сформированный по распоряжению Евраева, работает над сбором необходимых для переименования документов, которые впоследствии будут представлены в Ярославскую областную думу, а затем в Государственную думу, сообщает пресс-служба правительства региона.

В поддержку переименования города уже высказались депутат Государственной думы, летчик-космонавт Валентина Терешкова, члены Совета Федерации Наталия Косихина и Александр Русаков, народный артист России Валерий Баринов, кинопродюсер Андрей Ищенко.