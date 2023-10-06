В Ставрополе представили фотографии и документы периода битвы за Кавказ

Экспозиция будет работать до середины ноября 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Сотни документов и фотографий времен битвы за Кавказ стали экспонатами баннерной выставки в центре города Ставрополя, в их числе - уникальная схема, которая демонстрируется впервые, рассказала ТАСС заведующая отделом истории Ставропольского государственного музея-заповедника, кандидат философских наук Мария Гордылева.

"На выставке представлена уникальная схема, которая была сделана воинами-освободителями 347-й стрелковой дивизии. Схема показывает, как шли бои за город Ставрополь в ночь с 20 на 21 января 1943 года. В основном город освобождали три полка 347-й стрелковой дивизии, одним из полков командовал уроженец города Ставрополя Андрей Емельянович Коротков. Он с детства знал местность, его знание территории и умелые действия сыграли роль в ходе боев, оригинал документа хранится в фондах нашего музея", - сказала она.

В экспозиции представлены фотографии и документы, которые хранятся в фондах четырех музеев Ставрополя. "На выставке мы попытались провести параллели между освобождением Кавказа и Донбасса, 1943 год стал переломным в ходе Великой Отечественной войны. В освобождении Северного Кавказа и Донбасса принимали участие и воины-ставропольцы, которые воевали в составе прославленных воинских соединений", - пояснила Гордылева.

Баннерная выставка открылась в пятницу перед главным зданием музея-заповедника на одной из центральных улиц Ставрополя. Работать экспозиция будет до середины ноября 2023 года. "После Великой Отечественной войны сотрудники музея собрали колоссальный объем документов, фотографий. Многие документы и фотографии, трофеи, предметы обмундирования и личные вещи после войны в музей приносили сами участников боев, их родственники. Вещи, связанные с Андреем Емельяновичем Коротковым, принесла его родная сестра. Сам он через несколько месяцев после освобождения родного города погиб под Мелитополем", - пояснила представитель музея.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне, сражения начались 25 июля 1942 года и продолжались 442 дня. Важным эпизодом битвы за Кавказ стало освобождение Ставрополья, бои здесь велись в январе 1943 года. День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в битве за Кавказ отмечается 9 октября.