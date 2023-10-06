В школы новых регионов отправили сборники стихов Гамзатова

Всего ассоциация книгоиздателей России доставила более 300 изданий для школьной программы с 1-го по 11-й класс

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Более 8 тыс. сборников избранных стихов народного поэта Дагестана Расула Гамзатова поступят в школы и библиотеки новых регионов. Об этом сообщил ТАСС президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев в кулуарах Северо-Кавказского международного книжного фестиваля "Тарки-Тау", который открылся в пятницу в Махачкале.

"Книга [стихов] Расула Гамзатова была издана издательством "Дагестан". 8 815 экземпляров отправятся во все школьные и во все муниципальные библиотеки [новых регионов]",- сказал Чеченев.

По его словам, последняя партия книг была отправлена в регионы накануне. Сборники были переданы в рамках президентского проекта. Всего ассоциацией в рамках проекта для новых регионов было отправлено более 300 изданий для школьной программы с 1-го по 11-й класс.

"Отправилась последняя машина. Их было более 50 фур. Всего уехало 2,5 млн книжек",- добавил Чеченев. Как сообщили ТАСС в издательстве, сборник стихов Гамзатова, изданный для новых регионов, назвали "Тайный круг".

"Сборник стихов знаменитого дагестанца Расула Гамзатова рассчитан на тайный круг его друзей, которым еще предстоит познакомиться с творчеством поэта. <…> В него вошли лучшие стихотворения <...> о друзьях, родине, жизни и любви",- говорится в описании книги.

Ранее выступая на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" в Дагестане, спикер СФ Валентина Матвиенко предложила включить изучение наследия Гамзатова в учебные программы всех российских школ. Спикер СФ подчеркнула, что изучать творчество поэта нужно не только в школах Дагестана, но и во всей России.

О Гамзатове

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Гамзатова в отечественную культуру", опубликован 1 июля 2021 года.