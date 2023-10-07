Эксперт предположил, что грипп снова станет основным респираторным заболеванием

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев добавил, что у вируса гриппа давно не было серьезных изменений

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Грипп после нескольких лет пандемии коронавирусной инфекции может снова стать основным респираторным заболеванием. Такое мнение ТАСС высказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

"[За] три года, когда был ковид, очень трудно было посчитать [уровень заболеваемости], потому что гриппа практически не было - он не регистрировался, во всяком случае. Как он сейчас - вернет свои позиции или нет, трудно сказать. Но скорее всего, вернет, конечно, то есть будет основным респираторным заболеванием, как это было раньше", - сказал он.

Эксперт также добавил, что у вируса гриппа давно не было серьезных изменений. В России, по его словам, сформировался коллективный иммунитет против гриппа благодаря привитым и переболевшим.

"Если он (вирус - прим. ТАСС) поменяется, а он не менялся очень давно, и вполне возможно, если такое случится, тогда, конечно, заболеваемость резко вырастет - как это случилось с так называемым свиным гриппом, когда в человеческую популяцию попал [вариант] A (H1N1). Я не говорю, что сейчас такая ситуация, что это обязательно случится, просто надо следить за тем, какие варианты циркулируют сейчас в Азии - Китае, Юго-Восточной Азии, потому что оттуда, как правило, появляются новые варианты", - пояснил Зверев.

Зверев предположил, что в текущем году уровень заболеваемости гриппом будет ниже, чем обычно.

11 сентября Роспотребнадзор запустил всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Ведомство рекомендует привить не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% от числа лиц из групп риска. Вакцины, как ранее сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поставили во все субъекты РФ. По последним данным Роспотребнадзора, вакцинированы более 25,6 млн россиян.