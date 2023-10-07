Народный артист РФ Дмитрий Певцов отметил, что под началом президента "началось исчезновение монополярного мира на нашей планете Земля"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Монополярный мир начал свое исчезновение именно при президенте РФ Владимире Путине, страна стала сильнее. Об этом по случаю дня рождения российского лидера заявили артисты и спортсмены, поздравления которых распространила пресс-служба Народного фронта.

"Наша страна стала богаче, чище, свободнее. И ее стали уважать. С ней стали считаться все остальные страны мира. Именно под началом Владимира Путина началось исчезновение монополярного мира на нашей планете Земля", - отметил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

В свою очередь подавший документы на получение российского гражданства американский боксер Кевин Джонсон назвал Путина "лучшим президентом в мире". "Президент Путин - тот, на кого я действительно равняюсь", - заверил он.

"Вот уже девять лет мы работаем в ледовом дворце "Айсберг" каждый летний сезон именно благодаря тому, что вы предложили воплотить, как казалось тогда, эту сумасшедшую идею. Именно благодаря вам миллионы людей смогли увидеть выступления лучших спортсменов нашей страны", - сказал в своем поздравлении заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский призер Илья Авербух. Боксер Александр Поветкин со своей стороны назвал Путина "настоящим лидером, которым гордится народ и уважает весь мир". "Вы делаете все для процветания нашей страны, мирной жизни и будущего наших детей", - сказал он в своем поздравлении.

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Главе государства исполняется 71 год. На высшем государственном посту он отмечает день рождения уже в 20-й раз.