Во флагманском центре больницы имени Филатова помогли почти 5,5 тыс. москвичей

Чаще всего экстренно госпитализировали с острыми панкреатитами, холециститами, аппендицитами, различными травмами, сердечными приступами и сердечно-сосудистыми патологиями

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Врачи флагманского центра больницы имени Филатова в Москве оказали экстренную медицинскую помощь почти 5,5 тыс. пациентов за все время работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Почти 5,5 тыс. пациентов получили экстренную помощь во флагманском центре ГКБ №15 им. О.М. Филатова всего за месяц его работы. Здесь провели уже больше 750 экстренных операций - достаточно внушительные цифры для столь короткого периода", - написал Собянин.

Он отметил, что чаще всего экстренно госпитализировали с острыми панкреатитами, холециститами, аппендицитами, различными травмами, сердечными приступами и сердечно-сосудистыми патологиями. Пациентов доставляли как на машинах скорой помощи, так и на вертолете. На территории медцентра есть специальная площадка для санитарной авиации.

Флагманский центр ГКБ им. О. М. Филатова работает по новому стандарту экстренной помощи. Это - единые медицинские алгоритмы, опытные врачи, самое современное оборудование и забота о пациентах и их близких, подчеркнул мэр.

"В этом году также открыли флагманские центры в ГКБ им. В. В. Вересаева и в знаменитом Склифе. Сейчас создаем еще три таких центра в больницах им. С. П. Боткина, В. М. Буянова и ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова", - добавил Собянин.