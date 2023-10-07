В Костромской области освятили храм преподобного Сергия Радонежского

Новому храму подарили икону, которую оформили студенты-ювелиры Костромского машиностроительного техникума

ТАСС, 7 октября. Торжественный чин освящения храма преподобного Сергия Радонежского прошел в деревне Афонино Костромской области. Новому храму подарили икону, которую оформили студенты-ювелиры Костромского машиностроительного техникума, и книгу, посвященную служению великого Сергия Радонежского, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

"В деревне Афонино Буйского района состоялся торжественный чин освящения нового храма преподобного Сергия Радонежского", - написал он.

Губернатор, духовенство и прихожане помолились и за здравие Президента России Владимира Путина в день его рождения. Также Ситников передал в дар новому храму икону, которую оформили студенты-ювелиры Костромского машиностроительного техникума. "Икону оформляли костромские молодые люди, которые свою любовь к Богу выразили через костромское искусство скани. И еще один подарок - книга, посвященная служению великого Сергия Радонежского", - добавил глава региона.

Сергий Радонежский - основатель Троице-Сергиевой лавры. Святой скончался 25 сентября 1392 года. Считается, что через 30 лет, 18 июля 1422 года, мощи Сергия Радонежского были обнаружены невредимыми. Спустя еще 30 лет он был прославлен как преподобный. Он стал первым русским святым после избавления Руси от татаро-монгольского ига. При жизни он вел духовное дело во времена междоусобицы, благодаря знаниям, вере во Христа, смог убедить князей объединиться и противостоять врагу.