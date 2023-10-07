В Абхазии создают Центр подготовки национальных управленческих кадров

В него войдут руководители министерств и ведомств, вузов, бизнесмены и представители гражданского общества

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Центр подготовки национальных управленческих кадров создается в Абхазии, в который войдут руководители министерств и ведомств, вузов, бизнесмены и представители гражданского общества. Об этом рассказал президент Абхазии Аслан Бжания, встречаясь в субботу в Москве со студентами из республики, обучающимися в вузах российской столицы.

"Президент на встрече со студентами в Москве анонсировал создание специализированного Центра подготовки национальных управленческих кадров и отметил, что уже есть конкретные предложения по его формированию. В частности, в совет предлагается включить руководителей соответствующих министерств и ведомств, высших учебных заведений, успешных бизнесменов, представителей общественных организаций и гражданского общества", - сообщила пресс-служба президента.

"Наша задача - совместить достижения российской модели подготовки управленческих кадров, большой опыт различных образовательных площадок, которые мы видим в последние десятилетия в России, с задачами учета национальной специфики, особенностей социальной психологии, экономических условий Абхазии. Для этого необходимо глубокое изучение истории государства и права Абхазии, абхазского языка, культуры и традиций нашего многонационального народа, особенностей уклада и образа жизни", - приводятся в сообщении слова президента.

Бжания отметил, что главной задачей для всех, "от президента до студента, является сохранение суверенного независимого абхазского государства как гарантии существования абхазского этноса и абхазского народа".

На встрече, прошедшей в конференц-зале "Президент-Отеля", собрались более 150 студентов из различных вузов. Бжания отметил, что студенты представляют в столице России Республику Абхазия, и от результатов их учебы и достижений будет складываться мнение об Абхазии. "Вы представляете независимое, суверенное государство - Республику Абхазия, по тому, как вы будете учиться, как будете вести себя и чего добьетесь в своем повседневном труде во многом будут судить и о нашей Родине - Абхазии. Обучаясь в лучших московских вузах, вы получите глубокие знания, которые помогут развивать Абхазию, когда вы вернетесь домой", - сказал президент.