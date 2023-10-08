7 октября, 21:29

Путин назвал важнейшим вопросом повышение качества жизни в сельской местности

Российский лидер отметил, что государство продолжит работу над укреплением сфер здравоохранения, образования и культуры на этих территориях

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти РФ продолжат развивать инфраструктуру в сельской местности и повышать качество жизни граждан, заверил президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Конечно, важнейший вопрос - это повышение качества жизни на сельских территориях. Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры, будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье. Словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан", - сказал глава государства. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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