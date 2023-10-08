В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 5 градусов

Атмосферное давление составит около 726 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Облачно, дождь, мокрый снег и температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 3 до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов, пройдут дождь и мокрый снег, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 726 мм ртутного столба.