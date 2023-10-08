Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Благодаря им РФ является аграрной сверхдержавой, отметил премьер-министр

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с грядущим профессиональным праздником, который традиционно отмечается во второе воскресенье октября. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. <...> Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке", - говорится в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто работает в агропромышленном комплексе, выращивает качественную продукцию, без преувеличения, кормит миллионы россиян, делает все для укрепления продовольственной безопасности государства. "Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке. Отечественная сельхозпродукция отличается высоким качеством, превосходит зарубежные аналоги, экспортируется в разные страны", - отметил премьер.

Мишустин добавил, что на сегодняшний день, несмотря на внешние вызовы, отрасль развивается и наращивает объемы производства. Он также отметил важность ведения активной модернизации предприятий, внедрения новых технологий, научных разработок, современных методов землепользования, обновления парков техники и оборудования. По его словам, особое внимание уделяется вовлечению новых земель в сельхозоборот, осуществлению мероприятий в сфере мелиорации, селекции и семеноводства.

"Мы гордимся достижениями аграриев. Знаем, что за каждым из них - огромный труд, ответственность, энергия и целеустремленность самых разных специалистов", - подытожил глава правительства. Он также поблагодарил работников за профессионализм, преданность своему делу и пожелал им удачи в реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 31 мая 1999 года, празднуется во второе воскресенье октября. Обычно до этой даты завершается сбор урожая и начинается подведение его итогов.