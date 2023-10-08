Председатель COP28 призвал удвоить финансирование мер для климатической адаптации

Султан бен Ахмед аль-Джабер призвал развитые страны выполнить свои обязательства и предоставить развивающимся государствам обещанные $100 млрд

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Вовлеченные страны должны удвоить финансирование деятельности по адаптации к глобальному изменению климата и выделить средства для пополнения зеленого климатического фонда. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Мы живем в регионе, где царят экстремальная жара, нехватка воды и проблемы с продовольственной безопасностью. Мы страдаем от суровых последствий климатических изменений - от засух до разрушительных наводнений, - сказал аль-Джабер, выступая на открытии Региональной климатической недели для стран Ближнего Востока и Северной Африки, которая началась в Эр-Рияде. - Мы должны поставить адаптацию на первое место в климатической повестке дня. Доноры должны удвоить финансирование мер для адаптации и пополнить зеленый климатический фонд".

Председатель COP28 призвал развитые страны выполнить свои обязательства и предоставить развивающимся государствам обещанные $100 млрд на борьбу с изменением климата. По его словам, международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, нуждаются в реформировании, чтобы они могли действовать с учетом сегодняшних климатических реалий. Аль-Джабер также отметил, что частный сектор должен активнее инвестировать "не только в возможности глобального Севера, но и в потребности глобального Юга".

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую программу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. Она предполагает активное развитие возобновляемых источников энергии и их внедрение в сетевую инфраструктуру. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ вложили более $40 млрд в такие проекты. COP28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.