Жители КБР направили в зону СВО автомобили, выигранные за успехи в работе

Конкурс проходил среди муниципалитетов региона

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Победители экономических соревнований в Кабардино-Балкарии (КБР) решили отправить свои призы - внедорожники в зону проведения СВО. Конкурс проходил среди муниципалитетов региона, сообщил глава республики Казбек Коков.

"По совместному решению администраций победивших муниципалитетов транспорт будет направлен нашим военнослужащим, выполняющим задачи СВО. Еще три аналогичных автомобиля будут приобретены на средства призового фонда, которые победители состоявшихся вчера конноспортивных соревнований также передали нашим бойцам", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В конкурсе учитывались темпы роста объемов производства продукции растениеводства и животноводства, а также вклад каждого муниципалитета в общий индекс производства продукции сельского хозяйства республики на основании данных по итогам предыдущего года.

В воскресенье в Нальчике чествовали работников АПК Кабардино-Балкарии. Объявлены победители экономического соревнования между 13 районами и городскими округами. Победителями по результатам 2022 года стали Чегемский, Лескенский и Зольский районы, которым в качестве призов были присуждены три автомобиля высокой проходимости.