Титул "Мисс Россия - 2023" завоевала Маргарита Голубева из Петербурга

Статус "Вице-мисс Россия - 2023" получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Титул "Мисс Россия - 2023" завоевала 22-летняя представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Финал смотра состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент ТАСС.

"Новой "Мисс Россия - 2023" становится Голубева Маргарита", - объявила со сцены обладательница титула "Мисс Россия - 2022" Анна Линникова. После чего она передала корону новой победительнице.

Статус "Вице-мисс Россия - 2023" получили Любовь Хохлова (Республика Саха Якутия) и Елизавета Дудина (Тольятти).

В состав жюри смотра вошли "Мисс Россия - 2001", "Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов.

Помимо короны, победительница национального конкурса традиционно получит 1 млн рублей. Также она сможет представлять страну на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Как говорится на сайте смотра "Мисс Россия", в этом году "Мисс Вселенная" состоится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

В прошлом году финал смотра проходил в онлайн-формате, тогда в нем приняли участие 25 девушек.

Как ранее рассказала на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор конкурса Анастасия Беляк, всего на "Мисс Россия" в 2023 году поступило более 85 тыс. заявок от жительниц разных регионов, из которых члены жюри отобрали всего 50.

В преддверии финала

Три недели претендентки жили в одном из отелей Подмосковья, где готовились к финалу. За несколько дней до торжественной церемонии корреспондент ТАСС побывал в гостях у девушек. Большинство из них отметили, что в коллективе дружественная атмосфера, также многие из конкурсанток рассказали, что нашли себе подруг. "Все друг друга поддерживают", - сказала Ева Авраменко из Оренбурга. К ее словам присоединилась и представительница Москвы Полина Поленович. "Очень дружелюбная атмосфера. Я нашла себе здесь подругу, уверена, что мы будем общаться и после конкурса", - сказала она.

Беседуя о том, на что девушки потратят свой выигрыш в случае победы, многие из них говорили о благотворительности. Екатерина Морозова из Казани отметила, что, став в 2023 году "Мисс Казань", отдала деньги на покупку медицинских товаров для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

О конкурсе

"Мисс Россия" - один из самых известных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно, ростом от 173 см.

Титул "Мисс Россия - 2022" завоевала Анна Линникова из Оренбурга, после чего она стала участницей 71-го международного конкурса "Мисс Вселенная", который прошел в Новом Орлеане (США, штат Луизиана). Тогда конкурсантке из РФ не удалось войти в топ-16 участниц смотра.