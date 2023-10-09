МО РФ представило архивы о дезинформировании немецкого командования в ходе битвы за Кавказ

Как следует из документов, успех Новороссийско-Таманской операции был предопределен тщательным планированием и особой скрытностью подготовительных мероприятий

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Советские войска организовали работу по дезинформации немецкого командования, готовясь к освобождению Новороссийска в ходе Битвы за Кавказ - одного из самых значимых сражений Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные Министерством обороны РФ в 80-ю годовщину завершения битвы.

Как следует из документов, успех Новороссийско-Таманской операции был предопределен тщательным планированием, а также особой скрытностью всех подготовительных мероприятий.

Так, в плане операции по освобождению Новороссийска, датируемого 15 августа 1943 года, указана необходимость дезорганизовать противника ложными радиопереговорами, а также "открытой десантной тренировкой войск демаскировать подготовку к высадке десанта на побережье Азовского моря".

В министерстве отметили, что такие действия отвлекали внимание захватчиков от Новороссийска, где советские войска готовились нанести сразу несколько ударов по группировке вермахта. "Благодаря скрытности подготовительных мероприятий их удары оказались внезапными и сокрушительными - именно с них ночью с 9 на 10 сентября 1943 года начался завершающий этап Битвы за Кавказ", - добавили в министерстве.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне: она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций. Северный Кавказ был стратегически важной точкой для фашистской Германии из-за газа и нефти на территориях Закавказья.