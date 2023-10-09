На Бирюлевской линии метро в Москве построят станции с двумя видами платформ

Возведение разных типов платформ связано со способами тоннелепроходки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Станции с двумя видами платформ - островными и береговыми - возведут на перспективной Бирюлевской линии московского метро, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять - с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Уточняется, что с островными платформами построят станции "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево", а с береговыми - "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийскую", "Липецкую" и Лебедянскую". Строительство разных типов платформ связано со способами тоннелепроходки, так, около 10 км тоннелей новой линии будет построено при помощи 6-метровых щитов, проходящих два параллельных однопутных тоннеля. Еще около 11 км - с использованием 10-метрового щита-гиганта, который создает единый двухпутный тоннель, что позволит избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и повысит скорость работ.

Отмечается, что разные виды платформ позволят вписать станции в существующую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения. Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит свыше 22 км, на ней появится 10 станций. Линия улучшит транспортную доступность восьми районов столицы, в которых проживают и работают более 850 тыс. человек.