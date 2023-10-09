Во Владивостоке планируют заблаговременно включить отопление

По словам главы города Константина Шестакова, было принято решение не дожидаться установления в течение пяти дней среднесуточной температуры плюс 8 градусов

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон во Владивостоке планируется начать заблаговременно, 16 октября, не дожидаясь похолодания, как в предыдущие годы, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В этом году мы начинаем отопительный период заблаговременно - законодательство позволяет это сделать. Принято решение не дожидаться установления в течение пяти дней среднесуточной температуры плюс 8 градусов", - приводятся в сообщении слова главы Владивостока Константина Шестакова.

Обычно отопительный сезон во Владивостоке наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше плюс 8 градусов. В 2022 году подача тепла в дома во Владивостоке началась 31 октября.

"Учреждения образования, культуры и здравоохранения, жилфонд Владивостока к отопительному периоду готовы на 100%. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании. Специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей и Дальневосточной генерирующей компании завершают ремонт на своих объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжены будут только работы по техническому присоединению и строительству новой сети к театральному комплексу на улице Аксаковской. Эти сети не питают жилые дома, и их ремонт не отразится на отопительном сезоне.

Во Владивостоке днем в понедельник температура воздуха составила 16-18 градусов тепла. Согласно прогнозу Примгидромета, опубликованному в его официальном Telegram-канале, предстоящая неделя в городе будет теплой, днем температура воздуха будет составлять 16-19 градусов выше ноля.