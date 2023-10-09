В Москве завершат благоустройство 60 транспортных объектов в 2023 году

В частности, в городе идет ремонт двух путепроводов и обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Благоустройство 60 транспортных объектов завершено или находится в финальной стадии работ в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы.

"В течение этого сезона преобразились или вышли на финальную стадию работ пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Среди них четыре городских вокзала, 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метрополитена, 11 станций Московских центральных диаметров. Помимо этого, идет ремонт двух путепроводов, строительство трех шумозащитных экранов и обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

В частности, приводятся в порядок территории рядом с четырьмя московскими городскими вокзалами: Окружной, Рижской, Ростокино и Тимирязевской, это создает безопасные условия для пешеходов и пассажиров. Общая площадь работ составила 31,76 га.

"Везде делаем удобные пешеходные маршруты, парковочные места, дополнительное освещение. Убираем под землю провода, разбиваем газон, высаживаем кустарники и деревья. Там, где это возможно, создаем зоны отдыха, скверы, детские и спортивные площадки", - приводятся в сообщении слова мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что благоустройство у вокзала Окружная уже завершено, основные работы проделали и рядом с городским вокзалом Тимирязевская. До конца октября закончится благоустройство территорий у городских вокзалов Рижская и Ростокино, на месте гаражей на Проспекте Мира создается сквер со скейт-парком, а также спортивной и детской площадками с безопасным покрытием и новым оборудованием. Всего у городских вокзалов в этом году сделают восемь детских площадок, три площадки для дрессировки собак, три спортивные площадки и скейт-парк.