Лихачев выразил соболезнования в связи со смертью Ильина

Глава Росатома напомнил, что академик был одним из инициаторов создания международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Разработанные под руководством академика Леонида Ильина медицинские противорадиационные средства и лекарственные препараты успешно используются в атомной промышленности. Об этом говорится в соболезнованиях генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, адресованных родным, близкими и коллегам Ильина в связи со смертью ученого.

"Всю свою долгую и плодотворную профессиональную жизнь Леонид Андреевич посвятил медицине, став одним из создателей отечественной радиологии. Разработанные под его руководством медицинские средства и лекарственные препараты, снижающие последствия радиационных излучений, успешно используются в атомной промышленности", - говорится в послании.

Особо подчеркивается, что в дни чернобыльской аварии Ильин руководил работами по защите ликвидаторов и населения, организовывал эвакуацию из пораженных районов. Глава Росатома напомнил также, что академик Ильин был одним из инициаторов создания международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", отмеченного Нобелевской премией мира.

Почетный президент Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Леонид Ильин умер 7 октября на 96-м году жизни. Похороны академика состоятся в понедельник на Ваганьковском кладбище Москвы.