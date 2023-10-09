Песков заявил, что каждый россиянин-походник может отдохнуть в тех же местах, что и Путин

По словам пресс-секретаря главы государства, для президентского отдыха не создаются какие-то особенные места

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, имеет возможность отдыхать в тех же местах, что и президент РФ Владимир Путин, который любит проводить отпуск в тайге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что для президентского отдыха не создаются какие-то особенные места. Так он отреагировал на инициативу создать туристические маршруты "по местам президентских отпусков".

"Многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент Путин. Это те же места, которыми пользуются все россияне. Это не какие-то особенные места. И вся наша природа, вся наша необъятная география доступна нашим гражданам", - сказал Песков. "Это, может быть, не могут себе позволить рядовые граждане, не привыкшие к условиям походов и так далее. Это делают только такие заядлые путешественники", - уточнил он.

При этом представитель Кремля отметил, что ему не нравится идея вешать информационные таблички для обозначения мест, где побывал президент. "Вы знаете, что Путин отдыхает не в каких-то гостиницах, не в каких-то таких больших туристических массовых объектах, а отдыхает на природе. Причем это такая дикая природа, это заповедники, это леса. Места, действительно, уникальные. Если вы имеете в виду повесить там табличку "В тени этого дуба отдыхал Путин", я к этому отношусь негативно", - сказал он. Однако пресс-секретарь главы государства позитивно отнесся к необходимости рассказывать россиянам о красоте Хакасии, Тувы, Красноярского края.