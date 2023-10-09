В Подмосковье государственные музеи посетили более 1,5 млн человек с начала года

Самыми популярными оказались выставки в музее "Новый Иерусалим", историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина и музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи, расположенные на территории региона, с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Подмосковные музеи с начала года посетили более 1,5 млн жителей и гостей региона. Самыми популярными оказались выставки в музее "Новый Иерусалим", историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина и музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе добавили, что также в число самых посещаемых вошли литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" и музей-заповедник "Усадьба Мураново" им. Ф. И. Тютчева.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество посетителей выросло у большинства музеев, в их числе Звенигородский государственный музей-заповедник, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" в Мытищах.