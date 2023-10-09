ВЦИОМ: 73% россиян считают, что в ближайшее 20 лет бумажные документы исчезнут

По данным организации, доля сторонников электронного паспорта достигла максимума в 2023 году и составила 42%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Доля людей, убежденных в том, что в ближайшее 20 лет бумажные документы полностью исчезнут, составляет 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Представления россиян о будущем документооборота <...> связаны с цифровизацией: 73% считают, что в ближайшие 20 лет бумажные документы полностью исчезнут, им на смену придут цифровые образцы. В победу цифровых документов чаще других верят молодежь до 35 лет (86-81%) и активные пользователи интернета (79%). Не верят в такой сценарий 20% россиян (в том числе абсолютно уверены в том, что бумажные документы не исчезнут, только 6%)", - говорится в материалах. По данным ВЦИОМ, доля сторонников электронного паспорта достигла максимума в 2023 году и составила 42%, при этом 49% не хотели бы оформлять новый тип документа.

Согласно итогам исследования, сторонниками электронного паспорта являются молодые люди, в основном в возрасте до 25 лет, а также от 25 до 34 лет, в их числе преобладают мужчины (49%). Среди опрошенных, выступающих за электронный паспорт, у 48% незаконченное высшее образование, у 51% хорошее материальное положение, 51% - жители городов-миллионников, 56% - активные пользователи интернета.

Отмечается, что среди тех, кто не хотел бы оформить себе электронный паспорт, преимущественно граждане старшего возраста, среди них 66% старше 60 лет, в их числе преобладают женщины (55%). В числе респондентов, не желающих стать обладателями электронного паспорта, у 66% неполное среднее образование, у 59% плохое материальное положение, 57% - жители села, 76% - активные телезрители.

По данным опроса, граждане в числе плюсов электронного документа отмечали современность и функциональность, удобство, надежность и безопасность, а также постоянную доступность. Среди минусов россияне отметили возможную ненадежность защиты информации, угрозу конфедициальности и ограниченную функциональность.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 30 сентября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.