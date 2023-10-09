Московских автомобилистов призвали не выезжать на летней резине 10 октября

Также водителям напомнили, что тормозной путь в холодное время года существенно увеличивается

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в Москве в ночь на вторник, в связи с этим столичных автомобилистов призывают не выезжать на летней резине.

"В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок", - сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

Отмечается, что вечером возможны затруднения на дороге. Движение осложняют изменение погоды, низкие скорости, ДТП и ремонтные работы. "Напоминаем, что манера вождения в холодное время года отличается от летнего периода - тормозной путь существенно увеличивается", - добавляется в сообщении.