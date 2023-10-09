В ЛНР в октябре может начать работу новый оператор мобильной связи

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона Андрея Ершова, идет строительство базовых станций компаний "Миранда-медиа" и "К-Телеком"

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Новый оператор мобильной связи может начать работать на территории Луганской Народной Республики в октябре. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.

"Наш базовый игрок на рынке сотовой связи - МКС [республиканский оператор "Мобильные коммуникационные системы"]. Сейчас в активной фазе стройки базовых станций компании "Миранда-медиа" и "К-Телеком". Я думаю, один из этих двух новых операторов в октябре будет способен выйти в эфир. Абоненты уже смогут звонить, отправлять СМС", - сказал он в интервью "Луганскинформцентру".

По словам Ершова, у жителей республики с запуском нового мобильного оператора появится возможность выбирать по уровню сервиса. Предполагается, что связь новых компаний сначала появится в таких городах, как Алчевск, Луганск, Краснодон, Перевальск, а также в нескольких других крупных населенных пунктах республики. В дальнейшем покрытие будет постепенно распространятся.

Ершов отметил, что запрет на предоставление мобильного интернета в республике распространится и на новых мобильных операторов. "Пока у нас есть решение штаба обороны, оно будет распространяться на всех без исключения. Мобильный интернет - тема очень деликатная. Мы регулярно обсуждаем этот вопрос. Есть аргументы за то, чтобы включить мобильный интернет, есть аргументы против. Но здесь решение исключительно за штабом обороны. Футурологией в данном случае заниматься нет смысла", - подчеркнул он.