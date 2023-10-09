В Якутии маршрут мобильных врачебных бригад расширили до 102 населенных пунктов

Это делается в рамках пилотного проекта оказания медицинской помощи жителям Арктической зоны

ЯКУТСК, 9 октября. /ТАСС/. Пилотный проект оказания медицинской помощи жителям Арктической зоны в Якутии мобильными врачебными бригадами распространили на другие труднодоступные населенные пункты. Теперь его маршрутная карта включает 102 населенных пунктов, сообщил ТАСС руководитель республиканского центра мобильных бригад (РЦМБ) Артем Ксенофонтов.

"С начала года в Якутии мобильные бригады полностью охватили все арктические районы - 89 населенных пунктов. Всего сформировано шесть многопрофильных бригад для осмотра взрослых и одна многопрофильная детская бригада. По поручению Минздрава Якутии, мобильные бригады, помимо арктических районов, в этом году выезжают в труднодоступные населенные пункты пяти районов Якутии. Таким образом в этом году будет охвачено 102 населенных пункта", - сказал Ксенофонтов.

Помимо арктической зоны, мобильные бригады работают в отдаленных поселениях Алданского, Вилюйского, Ленского, Кобяйского и Усть-Майского районов.

Пилотный проект, основанный на сочетании выездной работы врачей и телемедицины, запустили в Якутии в феврале. Изначально он был направлен на оказание врачебной помощи жителям арктических районов республики, где поселения находятся далеко от райцентров, а в некоторые можно попасть только авиацией.

Работа мобильных бригад

Благодаря проекту, жители труднодоступных населенных пунктов могут получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из своих районов. Для работы пилотного проекта сформировано новое подразделение - РЦМБ. Оно работает как подразделение республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В многопрофильные врачебные бригады вошли узкие специалисты, которых не хватает в центральных районных больницах Арктической зоны. В каждой бригаде насчитывается по 12-14 человек, это средний медицинский персонал и врачи. Для охвата пациентов в зависимости от времени года привлекался воздушный, наземный и речной транспорт.

По данным на конец сентября, во всех 13 районах Арктической зоны в Якутии мобильные доктора осмотрели почти 26 тыс. человек, в том числе свыше 4,2 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, а также более 8 тыс. детей. По результатам осмотров впервые выявлены заболевания у 6,2 тыс. человек, из них почти 1,5 тыс. - дети.

После осмотра пациентов направляли на обследования в онкологический и эндокринологический диспансеры, кардиососудистый центр и офтальмологическую больницу. Так, к примеру, в Якутском республиканском онкологическом диспансере злокачественные новообразования подтверждены у 16 человек, у 12 из них - на ранней стадии. "При ранней стадии излечение составляет порядка 90%", - отметил Ксенофонтов.

Планы на 2024 год

Чаще всего у пациентов диагностируют болезни системы кровообращения, органов дыхания, эндокринной, костно-мышечной и мочеполовой систем, болезни глаз и придаточного аппарата. После возвращения в Якутск работа с пациентами продолжается - проводятся телемедицинские консультации и обзвон пациентов.

Главный врач республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Никитина отметила, что, помимо диспансеризации, медики проводили малые операции и оказывали неотложную помощь. Кроме того, бригады доставляли с собой в арктические поселения льготные лекарства. К концу сентября им удалось привезти в арктические районы 395 кг льготных лекарств.

Работа мобильных врачебных бригад продлена на 2024 год, при этом выезды запланированы не только в Арктическую зону, но и в другие отдаленные территории. В планах - расширение спектра медицинских специалистов, которые будут работать в мобильных бригадах. "Мы работаем в тесном контакте с центральными районными больницами и стараемся учитывать при формировании бригад потребность в специалистах, которая есть в том или муниципальном образовании", - сказала Никитина.

Центр медицинских специалистов

Еще один медицинский проект намерены реализовать в Якутии - он связан с созданием единого центра компетенций для оценки потребности в специалистах и обеспечения всех районов необходимыми кадрами. Он будет объединять данные по кадрам, что позволит прогнозировать потребность в специалистах в зависимости от развития здравоохранения региона, сообщил директор Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Николай Гоголев.

Как отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина, работа центр будет направлена на повышение эффективности и качества медицинской помощи пациентам. Также он обеспечит информационно-аналитическое и консультативно-методическое сопровождение мероприятий, проводимых в республике. Кроме того, будет оказана координация при реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение".

"Создание единого отраслевого центра компетенций Министерства здравоохранения республики планируется на базе Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра. В нем будут сосредоточены все центры компетенций, созданные на базе профильных учреждений", - сказала Балабкина. По ее словам, создание единого центра необходимо не только для медицинских работников, но и для управленцев медицинской сферы.