В Подмосковье уже обеспечили теплом 99% соцобъектов и 97% многоквартирных домов

Городские округа региона приступили к подаче отопления со 2 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти во всех социальных объектах и многоквартирных домах на территории Московской области включили отопление, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Всего уже подключили более 50 тыс. зданий - это объекты социальной сферы и жилищного фонда. Уже пустили тепло в 99% соцобъектов - более 6 тыс. зданий и свыше 44,7 тыс. МКД - 97%. Часть объектов запустим сегодня", - привели в тексте слова министра энергетики региона Александра Самарина.

В пресс-службе добавили, что в Московской области отопление включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов тепла и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение. При этом на прошлой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания.

"В прошлый понедельник соответствующее указание я дал, но знаю, что некоторые главы еще раньше позаботились о том, чтобы начать пуск тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома. Традиционно этот процесс занимает время, вызывает нервозность людей, у которых что-то "завоздушило", что-то не запустилось. <…> Когда за окном дождь, ветер, такая температура, понятно, что запрос на тепло высок как никогда", - процитировали в материале губернатора региона.

Отмечается, что городские округа Подмосковья приступили к подаче отопления со 2 октября. В приоритете школы, больницы, поликлиники и детские сады, затем - жилые дома, после чего - промышленные предприятия. Некоторые многоквартирные дома начали подключать раньше, так как они являются транзитом для подачи теплоносителя в социальный объект.