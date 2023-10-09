Глава Чечни сообщил о вручении Путину ордена Кадырова

Рамзан Кадыров отметил, что награда является благодарностью от всех жителей региона

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о вручении президенту РФ Владимиру Путину высшей награды республики - ордена Кадырова, которая была присвоена еще в 2007 году.

"Высшая награда Чеченской Республики - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один - буквально только что была вручена президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что награда является благодарностью от всех жителей региона.