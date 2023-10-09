В Ульяновской области участников СВО освободили от налога на малотоннажные грузовики

Вице-спикер Заксобрания региона Дмитрий Грачев отметил, что выпадающие доходы областного бюджета при принятии закона составят около 2 млн рублей

ТАСС, 9 октября. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области освободили участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога на малотоннажные грузовики. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Поводом для расширения числа льготников послужило обращение от супруги мобилизованного, которой УФНС отказало в льготе на семейный пикап в связи с тем, что эта машина попадает в категорию грузовых автомобилей. В результате были разработаны поправки в закон, новая редакция дополнена нормой об освобождении военнослужащих от уплаты транспортного налога в отношении грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. Действие льготы распространяется на 2021, 2022 и 2023 годы", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-спикер Заксобрания Ульяновской области Дмитрий Грачев, выпадающие доходы областного бюджета при принятии закона составят около 2 млн рублей. "Но мы понимаем, кто является получателем льготы - это наши земляки, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. И мы обязаны их поддержать", - приводятся слова Грачева.

Кроме того, депутаты продлили на 2023 год действие ранее принятого в регионе закона, согласно которому мобилизованные и служащие по контракту участники спецоперации освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении мотоциклов, мотороллеров, автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.