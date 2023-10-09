В Калининградской области школы получили 29 новых автобусов

Весь автотранспорт оснащен глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет осуществлять круглосуточный контроль за его местонахождением и перемещением

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Школы Калининградской области получили 29 новых автобусов. Техника была закуплена за счет федеральных средств, сообщила пресс-служба областного правительства.

"29 автобусов марки ПАЗ и ГАЗ были приобретены за счет средств федерального бюджета и переданы школам из 14 муниципалитетов Калининградской области", - говорится в распространенном сообщении.

Ключи от новых машин представителям учебных заведений вручил губернатор области Антон Алиханов. "Появление нового автотранспорта в наших школах, несомненно, повышает качество обслуживания и качество жизни наших учащихся, что особенно это важно для отдаленных поселковых территорий. Наличие современных автобусов позволит сделать дорогу в школу безопасной и комфортной. Обеспечение безопасности подвоза детей - одна из приоритетных задач правительства региона", - сказал он.

Организованная перевозка детей к общеобразовательным организациям реализуется в 20 муниципальных образованиях региона. В 2023-2024 учебном году подвоз 15,9 тыс. школьников к месту учебы и обратно осуществляют 398 автобусов по 259 маршрутам, которые согласованы и утверждены ГИБДД по Калининградской области.

Весь автотранспорт оснащен глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет осуществлять круглосуточный контроль за его местонахождением и перемещением. К школьным автобусам предъявляются повышенные требования обеспечения безопасности. Они оснащены всем необходимым оборудованием, своевременно проходят диагностику и техническое обслуживание. Транспортные средства могут использоваться для выездных внеурочных занятий, в том числе в рамках сетевого взаимодействия со спортивными и культурными учреждениями.