Более 10 туристических и энергетических фирм ознакомились с бизнес-потенциалом Курил

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев отметил, что на Курильских островах установлен самый привлекательный преференциальный режим предпринимательской деятельности из существующих в России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Делегация предпринимателей, заинтересованных в реализации на Курильских островах новых проектов, посетила остров Итуруп. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В бизнес-миссию вошли представители более 10 компаний из туристической и энергетической сфер. Бизнесу представили инвестиционные предложения в наиболее перспективных для Курил отраслях - это туризм и альтернативная энергетика. Также делегация посетила основные инвестиционные площадки Итурупа. Отдельное внимание потенциальных инвесторов было обращено на создание максимально комфортных условий для бизнеса", - сказали в КРДВ.

По данным пресс-службы, во время поездки руководителей и представителей ведущих российских компаний познакомили с возможностями и перспективами ведения бизнеса на Курильских островах. Говоря об инвестиционном потенциале островов, сахалинские власти отметили, что на Курилах созданы и продолжают активно развиваться новые предприятия - прежде всего рыбоперерабатывающие заводы и туристическая инфраструктура.

Среди причин посетить острова названы оздоровительный и активный туризм, рыбалка, возможность увидеть уникальные природные красоты - вулканы, водопады и голубые лагуны. Также отмечено, что с 2020 года по 2022 год туристический поток на Курильские острова вырос в 2,5 раза - до 53 тыс. человек в год.

Продолжением работы бизнес-миссии стало посещение привлекательных для бизнеса инвестиционных площадок на острове Итуруп, предназначенных под создание различных проектов: гостиничный комплекс с центром по прокату вездеходов, снегоходов, квадроциклов и велосипедов, оздоровительный спа-комплекс, гостиница с рестораном и смотровой площадкой, туристический комплекс у подножия вулкана Баранского.

В июле вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил провести на Курилах бизнес-миссию.

Особые условия

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев напомнил, что на Курильских островах установлен самый привлекательный преференциальный режим предпринимательской деятельности из существующих в России. "На 20 лет бизнес освобождается от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, транспортного и земельного налогов. В числе преференций - пониженные до 7,6% страховые взносы на 20 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны, возможности получения земли и обеспечения инфраструктурой. Резидентом может стать вновь зарегистрированная организация", - напомнил Запрягаев.

Он рассказал, что проекты реализуются в разных направлениях - гостиничный бизнес, предоставление туристических услуг, рыбопереработка. Например, меньше года понадобилось компании "Кунашир-Тур", чтобы построить туристический комплекс: 22 экодомика, спа-комплекс, ресторан под стеклянным куполом, лаунж-зона, а также организовать экскурсии по острову.

По словам Запрягаева, инвестиционную активность и потенциал на Курилах увеличивает и одноименная территория опережающего развития (ТОР). Бизнес, пользуясь налоговыми льготами и административными преференциями, среди которых возможности получения земельного участка и инфраструктурного обеспечения, сниженные до 7,6% страховые взносы на 10 лет, нулевые налоги на прибыль и имущество на 5 лет, создает предприятия, нацеленные на переработку рыбы, создание гостиницы и туристических объектов. Инвесторы строят краболовы, создают строительные компании. "Всех инвесторов, которые станут развивать проекты на Курилах, мы совместно с региональными властями и под руководством Минвостокразвития России поддержим", - подчеркнул он.

Впечатления участников

Как отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, задачи бизнес-миссии - презентовать российским предпринимателям перспективные инвестиционные площадки на Курильских островах, рассказать и показать, что комфортные условия ведения бизнеса уже созданы.

"Наша цель - комплексное развитие Курильских островов, которые находятся в зоне повышенного внимания как президента, так и правительства РФ. <…> В рамках специального налогового режима на Курилах с российскими инвесторами прорабатывается реализация еще 11 проектов с объемом инвестиций 14,5 млрд рублей. В ТОР "Курилы" реализуется 8 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 14,4 млрд рублей, создается свыше 2 тыс. рабочих мест. Инвесторы уже вложили 7,4 млрд рублей, создали 1 160 рабочих мест. Интерес к реализации проектов на Курильских островах проявляют и представители иностранного бизнеса. В частности, китайские предприниматели планируют налаживать инвестиционное сотрудничество в области туризма и марикультуры на Курилах", - добавил Бобраков.

В числе участников бизнес-миссии были представители компании Cosmos Group Hotel (входит в АФК "Система"). Они высоко оценили туристический потенциал Курильских островов. "Нам очень понравилось: удивительная природа и уникальные места, о которых еще, к сожалению, не знает большинство россиян. Наша компания расширяется и рассматривает варианты развития гостиничного бизнеса не только в популярных туристических кластерах, но и задумывается о развитии новых мест, пусть даже отдаленных и с непростой логистикой", - сказали ТАСС в компании.

Генеральный директор ООО "Восток парк резортс" Станислав Варнаков, принявший участие в бизнес-миссии, рассказал, что меры государственной поддержки бизнеса, созданные на Дальнем Востоке, а также желание руководства региона развивать территории позволяют туристической области расти дальше, в том числе раскрывать большой туристический потенциал Курил. "Организация подобных бизнес-миссий, когда собираются отраслевые профессионалы, помогает обмениваться идеями и видением, дискутировать и формировать мнение для принятия инвестиционного решения", - сказал он.