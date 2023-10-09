В Минздраве заявили, что в 2024 году может сократиться число частных клиник

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья ведомства Елена Шешко отметила, что это может быть связано с ужесточением оборота препаратов для аборта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Количество частных клиник может сократиться в 2024 году после внесения препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

"Приказ о предметно-количественном учете мифепристона и мизопростола прошел регистрацию в Минюсте. Действительно было много противодействия этому всему. Мы с вами победили ровно в том, что мы не делили на дозировки эти препараты и не скрывались за такими терминами, как "экстренная контрацепция", и полностью включили эти препараты в предметно-количественный учет. В связи с этим, я думаю, что количество частных организаций у нас сократится уже в следующем году", - сказала она в ходе слушаний в Общественной палате РФ.

Шешко также пояснила, что сокращение числа частных организаций возможно из-за нормативно сложных регуляций, которые могут быть нецелесообразны для них.

Ранее Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень ПКУ. Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как мизопростол и мифепристон.