9 октября, 13:42

В Петербурге планируют установить более 100 "умных" остановок в 2024 году

В городе оборудовано уже 200 таких остановок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Более 100 "умных" остановок общественного транспорта планируется установить в Петербурге в 2024 году. В городе установлено уже 200 таких остановок, сообщил журналистам вице-губернатор Станислав Казарин.

"Результаты пилотного проекта оказались положительными, и сейчас в городе оборудовано уже 200 таких остановок. В планах на 2024 год установить еще более 100 остановок, в том числе и в центральной части города", - написал он в своем Telegram-канале.

Первая такая остановка, оборудованная системой видеонаблюдения, появилась на Малой Садовой улице в Петербурге в начале июля.

"Умные" остановки оснащены видеокамерами и динамиком для оповещения граждан при возникновении ЧС. Также пространство остановки адаптировано для людей с ограниченными возможностями благодаря модулю "Говорящий город", по которому через смартфон можно прослушать название остановки и информацию об общественном транспорте. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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