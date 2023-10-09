В Подмосковье до конца года капитально отремонтируют 12 детских садов

Всего в регионе в дошкольные учреждения ходят 467 тыс. детей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершили с начала 2023 года в 17 детских садах на территории Московской области, до конца года в порядок будут приведены еще 12 учреждений, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы, так же как и в школах, ведем капремонт в детских садах. Всего у нас 467 тыс. малышей ходят в дошкольные учреждения, 7 тыс. прибавилось в этом году. Параллельный капремонт - это всегда тема, которой нужно уделять внимание, объяснять логику, информировать о ходе работ. Потому что любой закрытый детсад часто предполагает переполненные группы поблизости. В этом году реализуем большую программу - 29 детских садов. 17 из них уже отремонтированы, туда ходят дети. По 12 работы все еще ведутся", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что к 1 сентября после капремонта открыли ДОУ № 26 в поселке Дорохово в Рузе, дошкольное отделение в СОШ №1 им. В. Н. Леонова в Зарайске, также был обновлен корпус детского сада №18 в Орехово-Зуеве.

В материале подчеркнули, что в этом году все детсады Московской области перешли на стандарт "Предшкола", который нацелен на обеспечение комфортного перехода от дошкольного обучения к школьному.

"Для нас в этом году в приоритете реализация проекта "Предшкола", поэтому особое внимание уделяем внутреннему наполнению, установке современного игрового развивающего оборудования. Это все работало бы не эффективно, если бы не было команды единомышленников, которая сформирована в каждом садике. Эти люди являются проводниками методик, которые мы внедряем в обновленных учреждениях. На следующий год планируем капитально отремонтировать 20 детсадов, в том числе один в Лотошино, переходящий с 2023-го, где сейчас ведутся работы", - процитировали в тексте министра образования региона Илью Бронштейна.