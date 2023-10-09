На ВДНХ с 11 по 15 октября пройдут бесплатные лекции и занятия

Среди таких мероприятий лекции о нервной системе, музыке Игоря Стравинского и космических стартапах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лекции о нервной системе, музыке Игоря Стравинского и философии космических стартапов пройдут на ВДНХ в Москве с 11 по 15 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 11 по 15 октября на площадках Музейного города ВДНХ пройдут бесплатные образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут о русском композиторе Игоре Стравинском, нервной системе человека, философии космических стартапов. Также можно посмотреть спектакли, поучаствовать в литературно-творческом занятии. Участие по регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, 11 октября в павильоне "Рабочий и колхозница" можно будет послушать лекцию "Что отличает человека от гидры: нервная система во всей филогенетической красе". Ее прочитает кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени В. Б. Швыркова Института психологии РАН Ольга Сварник. 12 октября там же проведут лекцию о музыке Игоря Стравинского. 14 октября в Музее славянской письменности "Слово" проведут литературно-творческое занятие "Усадебное детство XIX века", где расскажут об отличиях жизни современных детей от их сверстников другой эпохи.

А 15 октября в Центре "Космонавтика и авиация" пройдет лекция, посвященная относительно новому явлению в космонавтике - аэрокосмическим компаниям, работающим на коммерческой основе.