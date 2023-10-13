Северный форум по устойчивому развитию в Якутске перенесли на 2024 год

В течение 2023 года организаторы будут обсуждать актуальную повестку форума в рамках других предстоящих мероприятий на российских и международных площадках, следует из письма регионального правительства

ЯКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Пятый Северный форум по устойчивому развитию (СФУР), запланированный в ноябре этого года в Якутске, перенесен на 2024 год. Об этом сообщается в Telegram-канале форума.

"Вынуждены проинформировать вас, что пятый Северный форум по устойчивому развитию, который был запланирован к проведению в городе Якутске 7-10 ноября 2023 года, переносится на 2024 год, - говорится в сообщении. - Надеемся на ваше понимание и поддержку, и мы рассчитываем вас всех увидеть в следующем году у нас в Якутии на пятом СФУР".

Как следует из письма регионального правительства, опубликованном вместе с сообщением, международный форум переносится на вторую половину 2024 года. В нем отмечается, что в течение 2023 года организаторы будут обсуждать актуальную повестку форума в рамках других предстоящих мероприятий на российских и международных площадках.

Ранее сообщалось, что пятый Северный форум по устойчивому развитию будет посвящен вопросам жизнеобеспечения арктических городов и поселений. Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая с 2019 года ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики.