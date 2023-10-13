Новый аромат появится в поездах Филевской линии московского метро

В вагонах поездов пассажиры смогут услышать аромат зеленого чая

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пассажиры Филевской линии Московского метрополитена могут услышать аромат зеленого чая. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вы выбрали новый аромат метро Москвы. Скоро в вагонах поездов на Филевской линии вы сможете услышать аромат зеленого чая. Голосование длилось почти 2 недели, в нем приняли участие почти 1 тыс. пассажиров. Победитель определился во втором туре, где пассажиры могли выбрать между ароматами зеленого чая и красных фруктов. Все они для московского метро гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором", - говорится в публикации.

Отмечается, что также участники голосования определили линии, на которых могут появиться ароматизированные составы: Кольцевая, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская.

"Впервые ароматы в вагонах метро появились в 2019 году. Тогда в поездах на Филевской линии вы могли услышать ароматы сакуры и лайма", - заключили в департаменте.