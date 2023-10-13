Умер журналист Алексей Ходорыч

Ему было 50 лет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский журналист Алексей Ходорыч умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил журналист Геннадий Коськин.

"Сегодня случилось горе. Нас покинул наш общий друг, Алексей Ходорыч . Светлая память тебе, Леша", - написал Коськин на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ходорыч - главный редактор детского издания "Классный журнал", радиоведущий. С 1998 года работал в "Коммерсанте", занимал должность руководителя группы в журнале "Коммерсантъ-деньги". Лауреат II Всероссийского конкурса деловой журналистики "Россия финансовая" (2000), победитель в номинации "Лучшая аналитическая публикация", дважды лауреат премии имени Никиты Кириченко (2005, 2006).