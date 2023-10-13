Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировке флота на Северном молу

Михаил Развожаев добавил, что обстановка в городе спокойная

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировках сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота в районе Северного мола. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В районе Северного мола ориентировочно до 20:00 военные проводят тренировки расчетов ППДО. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам украинских беспилотников.