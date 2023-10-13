Авиакомпании перевезли между РФ и Израилем более 3 тыс. пассажиров с 9 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Авиакомпании "Азимут", Red Wings и израильская El Al перевезли между РФ и Израилем более 3 тыс. пассажиров с 9 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"Начиная с 9 октября, российские авиакомпании "Азимут", Red Wings и израильская El Al перевезли регулярными прямыми рейсами из Израиля в Россию более 2,3 тыс. человек, из России в Израиль более 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Также в федеральном агентстве отметили, что полеты между Россией и Израилем выполняются штатно.