Православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери

В соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади пройдет торжественное богослужение

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Православные христиане в субботу отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который принадлежит к числу великих праздников Русской православной церкви и с особой торжественностью празднуется в среде верующих.

По преданию, явление Божией Матери святому Андрею юродивому произошло во Влахернском храме Константинополя во время осады города. Святому было видение, что Богородица в воздухе молится за род человеческий и простирает свой покров над пришедшими на богослужение людьми.

На Руси это церковное событие начали широко отмечать в середине XII века при святом благоверном князе Андрее Боголюбском (1110-1174), который правил во Владимире и почитал святого Андрея как своего небесного покровителя. По распоряжению князя был возведен знаменитый храм Покрова на Нерли. Также по его инициативе 1 октября (по старому стилю) был учрежден праздник в честь Покрова Богородицы, в память о заступничестве Девы Марии, которое она оказала русским войскам в их походе против волжских булгар.

Как рассказал ТАСС церковный публицист и миссионер, иеромонах Макарий (Маркиш), праздник Покрова Божией Матери есть и в греческом церковном уставе, однако в других странах он никогда не привлекал к себе такого значительного внимания, как на Руси. По мнению отца Макария, это связано с особым "религиозным измерением" российской нации, когда большое внимание уделялось почитанию Пресвятой Богородицы как заступницы и защитницы человечества и ее особому покровительству Русской земле.

"Русское религиозное сознание складывалось - недавно как раз был праздник преподобного Сергия, благословившего Дмитрия Донского на Куликовскую битву, - в условиях чужеродной власти, власти монгольских ханов с одной стороны и в условиях скорбей и бедствий от внутренних распрей с другой. В огне этих вторжений и страданий вырабатывалась, выковывалась русская нация. И здесь-то обращение к Богородице Марии, которая была началом вочеловечения, воплощения Бога, было крайне важно, в этом была особенность именно русского национального сознания, национальной истории", - считает священник.

В субботу в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храме Василия Блаженного) на Красной площади традиционно состоится торжественное богослужение по случаю праздника, рассказала ТАСС заведующая музеем "Покровский собор" Татьяна Сарачева. Храм Покрова в Москве был возведен в 1555-1561 годах по велению царя Ивана Грозного в память о победе над Казанским ханством. В 1991 году на праздник Покрова после длительного перерыва в нем были возобновлены богослужения, и с тех пор, по словам Сарачевой, они проводятся ежегодно 14 октября.